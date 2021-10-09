Kağızman ve Sarıkamış'ta köy yolları asfalt oluyor

KARS (İHA) - Kars'ta inşaat sezonunun kapanmasına sayılı günler kala yol çalışmaları aralıksız devam ediyor. yapımı tamamlan köy yolları ise tek tek hizmete açılıyor.

Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Kağızman'a bağlı Yukarı Karagüney, Aşağı Karagüney, Donandı, Karacaören, Karakale köylerinin 18 bin 500 metre kare, Çukurayva, Çaybük, Körpınar, Akdam, Çallı, Devebük, Kuruyayla, Aydınkavak, Çayarası, Akçakale, Tunçkaya köylerinin ise 42 bin 500 metrekare kilitli parke taş yolların yapımını tamamlayarak vatandaşların hizmetine açtı.

Yine İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nce Sarıkamış'a bağlı Odalar ve Belencik grup köylerinin Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) 5,2 kilometrelik yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Özel İdare Genel Sekreterliği'ne bağlı ekiplerin Odalar ve Belencik köy yollarını kısa sürede tamamlayarak köylülerin hizmetine açacağı öğrenildi. - KARS