Kağızman'da önümüzdeki yıl doğal gaz

KARS (AA) - AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Kars'ın Kağızman ilçesine doğal gazın getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini ve önümüzdeki yıl ilçede kullanılacağını bildirdi.

İlçede göreve yeni başlayan Kağızman Kaymakamı Hamza Türkmen'e Hükümet Konağı binasında ziyaret eden Arslan, hayırlı olsun temennisinde bulundu. Türkmen'de ziyaretten dolayı Arslan ve beraberindekilere teşekkür etti.

Arslan, burada yaptığı konuşmada, Kağızman ilçesine getirilecek doğal gaz için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Doğal gaz çalışmasında belli noktaya gelindiğini anlatan Arslan, "Selim'den Kağızman'a doğal gazı geçeceği güzergahta kamulaştırmanın 'acele' yapılabilmesi için Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlandı." dedi.

Arslan, doğal gazın Kağızman'a hızlı bir şekilde gelmesi için üzerlerine düşeni yaptıklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Daha önce Kağızman'da BOTAŞ temsilcileriyle birlikte toplantı yapmıştık. Proje süreci başlamıştı ve teslim aşamasına geldi. İnşallah bugünlerde yapım ihalesine başlanacak. Bu yapım ihale süreci uzun değil. Önemli olan doğalgazın evlere verilmesi, inşallah bu kış değil önümüzdeki kış tamamen evlere doğal gaz verilmiş olacak."

Arslan, Kağızman ilçesinde yeni yatırımların yapılacağı müjdesini vererek, lojmanlarıyla birlikte adliye ve emniyet binalarının yapılacağını söyledi.

Kağızman'da yeni yapılan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kağızmanlı Hıfzı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Kız ve Erkek Öğrenci Yurdunun yeni eğitim öğretim yılında öğrenci almaya başladığını da anlatan Arslan, yurtla birlikte Kağızman Meslek Yüksek Okuluna tercihlerin arttığını kaydetti.

Arslan ve beraberindekilerle okulları ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.