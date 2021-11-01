KAĞITHANE'DE SEBZE YÜKLÜ KAMYONET OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

KAĞITHANE'de sebze yüklü kamyonet yokuş çıkarken kayarak 2 otomobile çarparak yan yattı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, 3 araçta hasar oluştu. Öte yandan yere dökülen sebzeler de başka bir araca yüklendi.

Kaza, Çağlayan Mahallesi Yayla Sokak'ta saat 06.45 sıralarında meydana geldi. 34 FCL 32 plakalı sebze yüklü kamyonet sürücüsü pazara yerine gitmek için Yayla Sokağa girdi. Dik yokuşu çıktığı sırada kamyonet bir anda geri geri kaymaya başladı. Park halinde bir otomobile çarpan kamyonet yan yatıp başka bir otomobilin üzerine devrildi. Gürültüyü duyan çevredeki esnaf hemen kamyonet sürücüsü ve yanında bulunan kişiyi kamyonetten çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazayı sürücü ve yolcu koltuğunda oturan kişi yara almadan atlattı. Kamyonette bulunan sebzelerin bir kısmı yola saçılırken, yol araç trafiğine kapandı. Olay yerine gelen vinç yardımı ile yan yatan kamyonet bulunduğu yerden kaldırılırken hasar oluşan iki otomobilde çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Yola dökülen sebzeler de başka araca yüklendi.

ALDI BAŞINI GİTTİ. PARK HALİNDEKİ İKİ ARACA HASAR VERDİ

Kaza yapan kamyonet sürücüsü ve yanındaki kişiyi araçtan çıkartan Ceyhun Aras Kamyon yokuştan yukarıya çıkarken tam yokuşun başında tıkandı. Geri geri ufak ufak kaymaya başladı. Aldı başını gitti. Park halindeki iki araca hasar verdi. Birisini altına aldı. Bir kişi hafif yaralıydı, onun çıkmasına yardım ettim. İlk aracı vurup kaldırıma attı. İkincisini altına aldı diye konuştu.