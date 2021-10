KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Kağıthane polisi, hırsızı 36 kamera inceleyip 560 araç tarayarak yakaladı

İSTANBUL - Kağıthane'de plakasının bir bölümünü bantla kapattığı kiralık bir araçla geldiği binadaki eve giren hırsız, içeriyi dağıttıktan sonra yaklaşık 20 bin lira ve 2 adet bilezik çalarak kaçtı. Ev sahibinin şoke olduğu olayla ilgili Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızın kimliğini yaklaşık 1 hafta boyunca toplamda 36 güvenlik kamerası ve 560 aracı tek tek tarayıp başarılı bir çalışma sonucunda tespit ederek yakaladı. Hırsızların binaya giriş ve çıkış anları ise kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 12.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi Şahismail K., saat 10.00 sıralarında çocuğunu da alarak evden ayrıldı. Bir süre sonra evine geri gelen Şahismail K., kapının kilidinin söküldüğünü görünce panikle içeriye girip baktığında hayatının şokunu yaşadı. Şahismail K. evinin dağınık olduğunu ve 15 bin lira para, 500 İsviçre Frangı ve 2 adet altın bileziğin çalındığını görünce polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızları yakalamak için çevrede bulunan güvenlik kameralarına incelemeye aldı. Ekipler hırsızların kaçış güzergahında bulunan 9 sokak 3 adet cadde ve çevresindeki 33 güvenlik kamerası ve 3 adet KGYS kamerası kaydını incelemeye aldı. Yapılan incelemede hırsızların araç plakasını bantla kapattıkları ve 34 LZ 2 kısmından başka bir bölümün okunmadığını belirledi. Bunun üzerine aracın marka modelini belirleyen ekipler, emniyet kayıtlarında bulunan plakalara ve marka modele yakın 560 aracı tek tek inceledi.

Yaklaşık 1 hafta yapılan çalışmalar neticesinde aracın kiralık araç olduğunu belirleyen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, araç kiralama firmasına gidince aracı kiralayanların emniyette kayıtları bulunan "kasten yaralama", "mala zarar verme" ve "evden hırsızlık" suçlarından 4 adet kaydı bulunan Metin Samet C. ile Berivan P. ve Ferit C. olduğunu tespit etti. Şüpheli Metin Samet C. üzerinde çalışma yapan ekipler, şahsı Bayrampaşa'daki evinde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Metin Samet C. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.