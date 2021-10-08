Kağıthane'de seyyar satıcıyı darbeden zabıta memurları açığa alındı - Haberler
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Kağıthane'de seyyar satıcıyı darbeden zabıta memurları açığa alındı

AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel
Kağıthane'de seyyar satıcıyı darbeden zabıta memurları açığa alındı

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ilçede bir seyyar satıcıya müdahale sırasında yaşananlarla ilgili olarak zabıta memurlarının açığa alındığını bildirdi.

KAĞITHANE, İSTANBUL (AA) - Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ilçede bir seyyar satıcıya müdahale sırasında yaşananlarla ilgili olarak zabıta memurlarının açığa alındığını bildirdi.

Başkan Mevlüt Öztekin, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Öztekin açıklamasında, "Zabıta ekiplerimizin bir seyyar satıcı müdahalesi sırasında dün yaşanan talihsiz olayla ilgili gerek adli makamlar gerekse Belediyemiz tarafından inceleme ve disiplin soruşturması için ilgili zabıta memurları açığa alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur." ifadelerini kullandı.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri
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