Kağıthane'de işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Kağıthane'de işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü

AA / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel
Kağıthane'de işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü

Kağıthane'de işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kağıthane'de işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Talatpaşa Mahallesi Adagülü Sokak'ta inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürürken, mahsur kalan 4 işçi de tahliye edildi.

Hafif şekilde yaralanan 1 işçi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AA / Abdülkerim Güzel - Son Dakika Haberleri
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