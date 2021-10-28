Kağıthane'de İETT otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

KAĞITHANE, İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de İett otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM- Okmeydanı bağlantı yolu Nurtepe istikametinde seyir halinde olan İETT otobüsü ile önünde ilerleyen otomobil çarpıştı. Otomobil sürücüsü hafif yaralanırken kazanın olduğu istikamette trafik yoğunluğu oluştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ambulansta müdahale etti.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

AA - Son Dakika Haberleri

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