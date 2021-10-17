KAĞITHANE'DE ESKİ NİŞANLISININ MOTOSİKLETİNİ ATEŞE VEREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Haberler
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KAĞITHANE'DE ESKİ NİŞANLISININ MOTOSİKLETİNİ ATEŞE VEREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kağıthane'de tehdit ettiği eski nişanlısının motosikletini benzin döküp yaktığı iddia edilen kişi tutuklandı.

KAĞITHANE, İSTANBUL (DHA) - Kağıthane'de tehdit ettiği eski nişanlısının motosikletini benzin döküp yaktığı iddia edilen kişi tutuklandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 9 Ekim Cumartesi günü Çağlayan Mahallesi'nde yaşandı. 26 yaşındaki Şafak Kaan G. (26), eski nişanlısı Zerrin E.'yi bir süre tehdit etti. Geçtiğimiz hafta Zerrin E.'nin evinin önüne gelen Şafak Kaan G. eski nişanlısına ait motosikletin üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Yanan motosikleti gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Çalışmalar sonucunda Şafak Kaan G. Eyüpsultan Nişancı Mahallesi'ndeki adreste yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Motosikletin kundaklandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

KAĞITHANE'DE ESKİ NİŞANLISININ MOTOSİKLETİNİ ATEŞE VEREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

KAĞITHANE'DE ESKİ NİŞANLISININ MOTOSİKLETİNİ ATEŞE VEREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

KAĞITHANE'DE ESKİ NİŞANLISININ MOTOSİKLETİNİ ATEŞE VEREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

KAĞITHANE'DE ESKİ NİŞANLISININ MOTOSİKLETİNİ ATEŞE VEREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: KAĞITHANE'DE ESKİ NİŞANLISININ MOTOSİKLETİNİ ATEŞE VEREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Haberler
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