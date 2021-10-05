KAĞITHANE'DE DÜĞÜN MAGANDALARI ART ARDA HAVAYA ATEŞ ETTİ - Haberler
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KAĞITHANE'DE DÜĞÜN MAGANDALARI ART ARDA HAVAYA ATEŞ ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL İSTANBUL DHAKağıthane'de düğün magandaları, gelin arabasının arkasından peş peşe havaya ateş etti.

KAĞITHANE, İSTANBUL (DHA) - Haber -Kamera: Zeki GÜNAL İSTANBUL DHA

Kağıthane'de düğün magandaları, gelin arabasının arkasından peş peşe havaya ateş etti. Şehir merkezinde yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, önceki akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi.Gelin ve damadın içinde bulunduğu gelin arabası düğüne gitmek için yola çıktığı sırada tabancasını çıkaran magandalar, art arda ateş etmeye başladı. Evlerinin balkonundan gelin ve damadı izleyenler büyük korku yaşadı. Havaya ateş edilmesi de cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Havaya ateş edenler de olay yerinden ayrıldı.

KAĞITHANE'DE DÜĞÜN MAGANDALARI ART ARDA HAVAYA ATEŞ ETTİ

KAĞITHANE'DE DÜĞÜN MAGANDALARI ART ARDA HAVAYA ATEŞ ETTİ

KAĞITHANE'DE DÜĞÜN MAGANDALARI ART ARDA HAVAYA ATEŞ ETTİ

KAĞITHANE'DE DÜĞÜN MAGANDALARI ART ARDA HAVAYA ATEŞ ETTİ
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Haber: KAĞITHANE'DE DÜĞÜN MAGANDALARI ART ARDA HAVAYA ATEŞ ETTİ - Haberler
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