KAĞITHANE'DE 1 HAFTADA 4 MOTOSİKLET ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

Ekim ayı başında, bir hafta içinde farklı günlerde çalınan 4 motosiklet sahibinin başvurusu üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ve Kağıthane ilçe ekipleri, izledikleri güvenlik kameraları görüntülerinde, hırsızlıkların aynı 2 kişi tarafından gerçekleştiğini belirledi. Polis, bir süre sonra kimlikleri tespit edilen Görkem A. ve Muhammet E. K. adlı hırsızlık şüphelilerini yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan motosikletlerin saklandığı depoyu tespit eden ekipler, iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Depoda yapılan incelemede, parçalanmış motosikletlerin yanı sıra yeni çalınmış olduğu anlaşılan bir motosiklet bulundu. Polis, çalıntı kaydı bulunmayan motosikletin sahibi M. A.'yı telefonla arayarak motosikletinin bulunduğunu haber verdi. Motosikletinin çalındığından haber siz olan M.A.'nın, kendisine şaka yapıldığını zannederek bir süre polise inanmadığı öğrenildi.

Hırsızlık şüphelilerinin, bir motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, iki şüphelinin, aynı motosiklet üzerinde bir binanın otoparkına girişi görülüyor. Şüphelilerden biri, geldikleri motosikletten inip, park halindeki motosiklete doğru yürüyor. Şüpheli, çaldığı motosikleti çalıştırarak otoparktan ayrılırken, arkadaşı da diğer motosikletle onu takip ediyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri