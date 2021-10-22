Kaftancıoğlu, Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasına ilişkin yeniden hakim karşısında

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının izinsiz çekilmesine ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "özel hayatın gizliliğini ihlal etmeye azmettirme" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan Kaftancıoğlu, "Müştekinin evinin fotoğraflarının çekilmesi hususunda bir talimatım yoktur. Müştekinin nerede oturduğunu dahi bilmem. Şikayetten vazgeçme olursa kabul ederim" dedi. Müşteki avukatı ise, "Şikayetimiz devam etmektedir. Söz konusu olaydan sonra müvekkilim oradan taşınmak zorunda kalmıştır" diye konuştu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının izinsiz çekilmesine ilişkin "özel hayatın gizliliğini ihlal etmeye azmettirme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıktı.

Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Canan Kaftancıoğlu ve avukatları katılırken, Fahrettin Altun'un avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan Kaftancıoğlu savunmasında, "İddianamede her ne kadar 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmeye azmettirmem' nedeniyle cezalandırılmam istenmişse de, CHP Üsküdar İlçe Başkanı olan Suat Özçağdaş'a müştekinin evinin fotoğraflarının çekilmesi hususunda bir talimatım yoktur. Ben müştekinin nerede oturduğunu dahi bilmem. Şikayetten vazgeçme olursa kabul ederim. Suçsuzum, beraatimi talep ederim" dedi.

Müşteki avukatlarından Abdulmelik Yavaşcı, "Sanık bir talimatı olmadığını beyan etse de, Suat Özçağdaş sanık tarafından talimat verildiğini defalarca söylemiştir. Şikayetimiz devam etmektedir. Söz konusu olaydan sonra müvekkilim oradan taşınmak zorunda kalmıştır" diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, duruşmaya gelmeyen 2 tanık hakkında zorla getirme kararı verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, CHP Üsküdar Başkanı olan Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020 tarihinde saat 12.50 civarında aynı partiye mensubu iki kişiyle birlikte Üsküdar Kuzguncuk'a gelerek, Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafını çektiği, kayda aldığı görüntüyü de Canan Kaftancıoğlu'na gönderdiği anlatıldı. Altun'un avukatının, Suat Özçağdaş'ın Canan Kaftancıoğlu tarafından azmettirildiğini belirtip savcılığa suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi. İddianamede, Canan Kaftancıoğlu'nun "özel hayatın gizliliğini ihlal etmeye azmettirme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Öte yandan, Canan Kaftancıoğlu'nun aynı konuya ilişkin "suç işlemeye tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından toplamda 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı dava sürüyor.

(İHA)

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