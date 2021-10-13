Kafkas Üniversitesi 2021-22 Akademik Yılı Açılışı Gerçekleştirildi

Kafkas Üniversitesi'nin 2021-2022 Akademik yılı AK Parti Genel Başkan Vekili, son Başbakan Binali Yıldırım ve Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kültür ve Kongre Merkezi'nde, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan törende, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, AK Parti Kars Milletvekilleri TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, 65. Hükümet Ulaştırma Denizcilik ve Haber leşme Bakanı Ahmet Arslan ile Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün konuşmalarının ardından AK Parti Genel Başkan Vekili, son Başbakan Binali Yıldırım tarafından "Geçmişten Geleceğe Türkiye" konulu ilk ders verildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, yaptığı konuşmada, Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze öğretime ara verilen bir yılın ardından Kafkas Üniversitesinin 2021-2022 öğretim yılı akademik yıl açılış töreninde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

7 bin yıllık tarihinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Ani Antik Kenti, 46 adet tabyası, tarihi kaleleri, Sarıkamış Kış Turizm Merkezi, çok sayıdaki kültür ve tabiat varlığıyla, tescilli mimari yapılarıyla Kars'ın, bir kültür ve tarih şehri olmasının yanında Kafkas Üniveritesi gibi bölgenin önemli üniversitelerinden birine sahip olmanın gururunu taşıdığını belirten Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz: " Kafkas üniversitemiz, kurulduğu 1992 yılından bu yana her alanda büyük gelişmeler kaydetmiş, bugün sahip olduğu 57 akademik birimi, 2 bin 16 akademik ve idari personeli ve yaklaşık 2 bini yabancı uyruklu olmak üzere 20 bine yakın kayıtlı öğrencisiyle Doğu Anadolu'nun en önemli üniversitelerinden biri haline gelmiştir. Üniversitemizin; özellikle tarım, hayvancılık ve turizm başta olmak üzere Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi ve diğer sektörler ile iç içe olması, toplumla, STK'larla yakın diyalog ve işbirliği içinde olmasının şehrimizin geleceği için hayati önemde olduğunu belirtmek istiyorum. Bu bağlamda; bilimsel çalışmaların yanı sıra üstleneceği misyon ve sahip olduğu vizyon ile şehrimize yön veren, ilimizin sahip olduğu ekonomik, toplumsal, tarihsel ve kültürel potansiyelin tanıtılmasında, önemli işlevler üstlenebileceğine yürekten inanıyorum. " şeklinde konuştu.

Konuşmasında öğrencilere de seslenen Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz: "Sizler bugün uzun ve meşakkatli bir eğitim ve öğretim hayatının ardından bölgemizin en büyük üniversitelerinden biri olan Kafkas Üniversitemizde yükseköğrenim hayatınıza başlıyorsunuz. Geleceğimizi şekillendirecek olanlar elbette ki sevgili gençlerimizdir. Toplumun aydınlık geleceğe ulaşması, gençlerimizin kazanacağı vizyona, ufkunun genişliğine bağlıdır. Gençlerimiz, bilimin ışığından yararlandıkları oranda geleceğe emin adımlarla yürüyebilirler. Elbette, siz gençlerden devlet ve millet olarak bazı beklentilerimiz var. Türkiye Cumhuriyetinin bekası için, bu aziz milletin huzurunun, refahının ve mutluluğunun bugünden daha iyi olması için gece gündüz demeden çalışmalısınız. Üreten, paylaşan, doğru bilgilerle beslenen, öğrendiği bilgileri toplumsal faydaya dönüştüren, özgür düşünen, etik değerleri üstün tutan, ilkeli duruşu, sevgi ve saygıyı esas alan konumda olmanızı temenni ediyorum. Sizlere inanıyoruz, sizlere güveniyoruz ve sizleri çok seviyoruz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. " şeklinde konuştu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, konuşmasının son bölümünde 2021-2022 akademik yılın hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, katılımlarından dolayı son Başbakan Binali Yıldırım'a teşekkürlerini sundu ve yeni akademik yılda, hocalara, üniversite personeline ve öğrencilere başarılar diledi.

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