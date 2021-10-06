Kafeye pompalı tüfekle ateş açtı, bekçilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi (2) - Haberler
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Kafeye pompalı tüfekle ateş açtı, bekçilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi (2)

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel
Kafeye pompalı tüfekle ateş açtı, bekçilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi (2)

TÜFEĞİNİ BEKÇİLERE DOĞRULTMUŞİzmir'in Buca ilçesinde, alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu kişilere ait kafeteryaya av tüfeğiyle defalarca ateş eden ve bacağından bekçiler tarafından tabancayla vurularak etkisiz hale getirilen N.D.

İZMİR (DHA) - TÜFEĞİNİ BEKÇİLERE DOĞRULTMUŞ

İzmir'in Buca ilçesinde, alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu kişilere ait kafeteryaya av tüfeğiyle defalarca ateş eden ve bacağından bekçiler tarafından tabancayla vurularak etkisiz hale getirilen N.D.'nin (43), olay anında alkol ve uyuşturucu madden etkisinde olduğu ileri sürüldü. N.D.'nin, elindeki tüfeğini kendisine uyarı için havaya ateş açan bekçiler doğrultması üzerine tek kurşunla bacağından vurulduğu, sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Davut CAN/ İZMİR,


Kafeye pompalı tüfekle ateş açtı, bekçilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi (2)

Kafeye pompalı tüfekle ateş açtı, bekçilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi (2)

Kafeye pompalı tüfekle ateş açtı, bekçilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi (2)

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kafeye pompalı tüfekle ateş açtı, bekçilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi (2) - Haberler
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