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'Kafes' iki festivalde yarışıyor

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'Kafes' iki festivalde yarışıyor

"KAFES" filmi, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 23 – 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecekBoğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 23 – 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 9. Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film Ödülü" için yarışacak filmler açıklandı.

10 filmin yarışacağı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "Altın Yunus" için yarışacak KAFES, aynı anda her iki festivalin de Ulusal Uzun Metraj Yarışma Filmleri seçkisinde yer aldı.

Yönetmen, senarist, fotoğraf sanatçısı Cemil Ağacıkoğlu'nun dördüncü uzun metraj filmi "Kafes", 2-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin heyecanını yaşarken,23-30 Ekim tarihleri arasında da Boğaziçi Film Festivali'nde de "Altın Yunus" için jüri karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Senaryosunu Cemil Ağacıkoğlu'nun yazdığı "KAFES" on kişilik bir teknik ekiple çekildi.

Tarhan Karagöz, Murat Kılıç, Özay Fecht, Mehmet Esen, Sema Poyraz, Sencar Sağdıç, Sonat Dursun, Görkem Yeltan, Gökhan Soylu, Erkan Atbaş, Maria Gavril, İlyas Özçakır'ın rol aldığı film, sıra dışı senaryosu ve hikâye kurgusuyla ön plana çıkıyor.

Eski polis memuru Hasan, işini kaybettikten sonra İstanbul'un arka sokaklarında, kimsesizlerin ve göçmen kadınların konakladığı bir motelde çalışmaya ve yaşamaya başlar. Motel sakinlerinden 50'li yaşlarındaki İlona ile arkadaş olur. Hasan'ın amacı avukat için gereken parayı biriktirip, mahkemede adını temize çıkarıp mesleğine geri dönmektir. Meslekten atılması için kendisine tuzak kurduğunu düşündüğü eski arkadaşı Yahya'yı takip eder. Mahalledeki bir cinayet ve İlona'nın ansızın kaybolması Hasan'ın içindeki karanlığı ve paranoyayı büyütür. Çaresiz bir anında Yahya'dan yardım ister, fakat Yahya hiçbir pişmanlık belirtisi göstermeden yardım etmeyi reddeder. Adaletin sağlanacağına dair inancını tümden yitiren Hasan, Yahya ile hesabını kendisi kapatmaya karar verir.

Yapımcılığını Sezgi Üstün San'ın üstlendiği, Sezz Film yapımı KAFES, yönetmen ve senarist Reis Çelik'in başkanlık edeceği Boğaziçi Film Festivali jürisinin karşısına çıkarak, İstanbul'daki ilk gösterimini de yapacak.

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