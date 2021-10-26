KAEÜ 5. Öğrenci Toplulukları Buluşma Şenliği başladı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) tarafından organize edilen 5. Öğrenci Toplulukları Buluşma Şenliği'nin başladığı bildirildi.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen şenliğin açılış programına çok sayıda öğrenci katıldı.

Üç gün sürecek şenliğin açılış programı kapsamında halk oyunları gösterisi, müzik dinletisi, çeşitli oyunlar ve tiyatro gösterileri yapıldı.

Şenlik alanını ziyaret eden KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, öğrencilere müjde vererek yeni yapılan kütüphane çevresinde sosyal alan yerini belirlediklerini ve bütçe çalışmalarına başladıklarını kaydetti.

Üniversite yönetiminin her zaman gençliğin yanında olduğunu vurgulayan Karakaya, şenliği düzenleyen birimlere teşekkür etti.