Kadınlarımızı Spor ile Buluşturuyoruz

AMASYA (Habermetre) - Amasya Belediyesi, spor kültürünü kentte hakim kılmak amacıyla kadınlar için Amasya Belediyesi Hizmet Binasında bulunan merkezde spor hizmeti vermeye devam ediyor

Sosyal belediyecilik anlayışla çalışmalara devam edilen spor salonunda kardiyo, fitness, zumba, pilates, step-aerobik, jimnastik branşlarında profesyonel antrenör ile hizmet veriliyor. 200 kişilik kapasitesi ile haftanın 5 günü hizmet vermekte olan spor salonuna kadınların ilgisi büyük.

Spor, seanslar halinde, pandemi döneminde normalleşmeyle beraber 40-45 kişilik gruplar şeklinde sabah ve akşam olmak üzere 2 seans olarak devam etmektedir. Sporun, sağlıklı bir yaşam için önemli olduğunu ifade eden kursiyerlerin ise yüzü gülüyor.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı "İnsanımız fiziksel ve ruhsal açıdan gelişsin istiyoruz. Amasya'nın kentsel ve kültürel değerini artıracak her türlü faaliyetin içinde olmaya devam edeceğiz, spor da bunlardan biri. Hizmet verdiğimiz spor salonumuzda hijyen ve pandemi kurallarına da titizlikle dikkat ediyoruz. Amasya'mızın bütün kadınlarını gönül rahatlığı ile spor yapmaya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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