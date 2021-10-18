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Kadınlara Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Farkındalık Eğitimi

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Kadınlara Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Farkındalık Eğitimi

Bornova Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Farkındalık Eğitimi düzenledi.

ALTINDAĞ, ANKARA (Bültenler) - Altındağ Atatürk Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi'nde gerçekleşen etkinlikte, 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' konusu mercek altına alındı.

Uzman psikolog ve sosyologlar tarafından verilen eğitimlerde,kadın sağlığı, kadına yönelik şiddet mekanizmaları, nefes egzersizleri, güvenli yer çalışması, erken yaştaki zorla evliliklerin psikolojik ve hukuki boyutu konularında bilgler verildi. Sorulan sorulara cevaplandı. Bilinçlendirme eğitim sırasında katılımcı kadınların çocukları için de etkinlik hazırlandı. 3–14 yaş arası çocuklar için eğitmenler eşliğinde masal terapisi, oyun gurubu ve drama ile mahremiyet eğitimi verildi.

Her alanda eşitlik

Toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili farkındalık yaratılmasının önemine dikkat çeken Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın ve erkeğin her alanda ve hakta eşit olması demektir. Toplum içerisinde yaşayan herkes eşit şartlar ve koşullarda kendini ifade edebilmeli. Bornova Belediyesi olarak bizde kadınların yaşamın tüm alanlarındaki varlıklarını desteklemek için bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Ve yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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