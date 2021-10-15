Kadınlara KADES tanıtıldı - Haberler
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Kadınlara KADES tanıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kadınlara KADES tanıtıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddet ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri tarafından tekstilde çalışan kadınlara 'Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi' amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) bilgilendirmesi yapıldı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddet ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri tarafından tekstilde çalışan kadınlara 'Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi' amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek Uygulaması ( Kades ) bilgilendirmesi yapıldı.

Aile İçi Şiddet ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri kadınları bilgilendiriyor. Gümüşova ilçesinde bulunan tekstil firmasında çalışan 160 kadına Jandarma ekipleri tarafından kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş ve akıllı telefonlarda kullanılabilen KADES'in tanıtımı ve nasıl kullanılacağı anlatıldı. Ekipler ayrıca 95 kadın çalışanın telefonuna KADES uygulaması indirdiler. - DÜZCE

Kadınlara KADES tanıtıldı

Kadınlara KADES tanıtıldı

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