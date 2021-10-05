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Kadınlar ürettikleri ürünleri açtıkları stantta tanıttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kadınlar ürettikleri ürünleri açtıkları stantta tanıttı

Afyonkarahisar Sandıklı Kadın Kültür Evi bünyesinde kurulan Sandıklı Kadın Kooperatifi Sandıklı Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda ilçede üreten kadınlarında katılımı ile el emeği ürünleri standı açtı.

Afyonkarahisar Sandıklı Kadın Kültür Evi bünyesinde kurulan Sandıklı Kadın Kooperatifi Sandıklı Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda ilçede üreten kadınlarında katılımı ile el emeği ürünleri standı açtı.

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün ziyaret ettiği stantlarda kadınlar ev yemekleri, el örgüsü ürünler, el yapımı yöresel yiyeceklerin satışını yaparak ev ekonomilerine katkı sağlayacak. Sandıklı'da etkinliğin ilkinin düzenlendiğini belirten Sandıklı Kadın Kooperatifi Başkanı Gülay Perçin, üreten kadınların etkinliğe üreten kadınların katımlından mutlu olduklarını ifade etti.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek'in destelerinde açılan Kadın Kültür Evi Kooperatifi çatısında üreten kadınları buluşturduklarını belirten Perçin, "Şuan katılım çok güzel, kadınlarımız ürünlerini satmaya başladı. Sandıklı halkımızdan ricamız buraya gelerek üreten kadınlarımızı desteklesin, onlarda satış yaparak evlerine kazanç sağlayacaklar. Bizim hedefimiz üreten kadınlarımızı kooperatifimiz çatısında toplamak istiyoruz. Kadınlarımız tarhana, erişte, salça, baklava börek, pasta çeşitleri, evlerinde ürettikleri örgü ürünleri gibi sayamadığımız birçok ürün var. Kültür Evi'mizde ürettiğimiz sabun ve kabak ürünlerimizi de biz satışa sunduk. Ürünlerimizin çeşitliliği çoğalarak gidiyor" dedi.

"Bizler için en büyük gururdur"

El emeği, göz nuru ürünlerin şehrin merkezinde satışa sunulduğunu belirten Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ise şunları söyledi:

"Ülkemizin her yerinde kadınlarımızın el emeği, göz nuru ürünlerin satışa sunulması bizleri son derece memnun ediyor. Bunların en büyük örneği belediyemiz ve Kadın kooperatifimizin desteği ile üretilmiş ürünlerin marketlerimizin raflarında bulunması bizler için en büyük gururdur. Buralardaki çalışmalara destek olan valimize ve kıymetli eşleri ile kadın kooperatifimizin yöneticilerine teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - AFYONKARAHİSAR

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Haber: Kadınlar ürettikleri ürünleri açtıkları stantta tanıttı - Haberler
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