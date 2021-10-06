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Kadınlar farkındalığı arttırmak için bisiklet başına geçti

İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - Haberler | Yerel

Kadınlar farkındalığı arttırmak için bisiklet başına geçti- Kadınlar önce bisikletlerini süslediler, daha sonra şehir merkezinde tur attılar Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin "Bisiklet kullanımının artırılması ve özendirilmesini amaçlıyoruz" Bilecik'te bisiklet kullanımın artırılması...

BİLECİK (İHA) - Kadınlar farkındalığı arttırmak için bisiklet başına geçti- Kadınlar önce bisikletlerini süslediler, daha sonra şehir merkezinde tur attılar

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin

"Bisiklet kullanımının artırılması ve özendirilmesini amaçlıyoruz"

BİLECİK - Bilecik'te bisiklet kullanımın artırılması amacıyla düzenlenen bisiklet turu renkli görüntülere sahne oldu

Bilecik Amatör Spor Haftası ve bisiklet kullanımın artırılması amacıyla belediyesi önünde bir araya gelen bisikletliler önce bisikletlerini süslediler, daha sonra şehir merkezinden ilerleyerek Cumhuriyet meydanına doğru bisiklet sürdüler. Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin de etkinliğe katılarak bisikletlilerin heyecanını paylaştı. Düzenlenen etkinlikte, bisikletin doğa ve çevreye olan katkısı sloganlar eşliğinde duyurulurken, şehir merkezinden geçen bisikletlilere, esnaf ve vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

"Bisiklet kullanımının artırılması ve özendirilmesini amaçlıyoruz"

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, düzenledikleri birçok etkinlik ile bisiklet kullanımının artırılması ve özendirilmesini amaçladıklarını belirterek, "Aslında bu tür etkinlikler uluslararası boyutlarda gerçekleştirilen aktiviteler. Biz de önümüzdeki yıllarda daha da büyüterek yapmak istiyoruz. Bu konuda Sağlıklı Kentler Birliği üyesi bir belediye olarak almış olduğumuz ödüller de var. Arabadan uzaklaşıp bisiklet kullanımının artırılması ve özendirilmesini istiyoruz. Bu tür etkinliklere devam edeceğiz. Bu tür etkinlikler, insanları ve bizleri çok mutlu ediyor. Aslında hala da pandeminin etkileri devam ediyor. Katılımın çok olmaması adına çok duyuru yapmadık açıkçası. Ama bu etkinliği yaşatmaya devam edeceğiz." dedi.

Müzik eşliğinde Cumhuriyet Meydanına ulaşan bisikletlilere burada sağlıklı yaşam egzersizleri anlatıldı ve zumba dansı yapıldı. Etkinlik, Başkan Şahin ve eşi Serpil Şahin'in çocuklara şeker dağıtması ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kadınlar farkındalığı arttırmak için bisiklet başına geçti

Kadınlar farkındalığı arttırmak için bisiklet başına geçti

Kadınlar farkındalığı arttırmak için bisiklet başına geçti

Kadınlar farkındalığı arttırmak için bisiklet başına geçti
İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - Son Dakika Haberleri
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