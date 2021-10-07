Kadınlar Euroleague'de TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'da
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı ve Fenerbahçe Safiport'un, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ndeki iç saha maçları TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarında olacak.
Galatasaray ile Fenerbahçe takımları hem kadın basketbolunun gelişimi hem de kulüpler arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmek adına önemli bir adıma imza attı.
TRT ile iş birliğine giden Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri ortak yayın akışı planlanmasında önemli rol oynadı.
FIBA'nın da dâhil olduğu anlaşma kapsamında kadın basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda iki temsilcimizin oynayacağı 8'er maç TRT aracılığıyla basketbol severlere ulaşacak.
Bültenler - Son Dakika Haberleri