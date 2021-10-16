Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantısı Yapıldı

BATMAN (Habermetre) - 2021 yılı 3. dönem "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyon" toplantısı Valimiz Hulusi ŞAHİN başkanlığında Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya; Cumhuriyet Başsavcısı Ömer METE, Batman Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Necmettin Sezgin, İl Emniyet Müdürü Köroğlu KIRAÇ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Jandarma Albay Hakan BAŞKAYA, Aile Mahkemesi Hakimi, Batman Belediye Başkan Yardımcısı, Batman Barosu temsilcisi, ilgili Kamu Kurum Müdürleri, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) yöneticileri, ÇATOM ve STK temsilcileri ile kurumların ilgili uzman personeli katıldı. Toplantıda; 1 Temmuz'da yürürlüğe giren ve 2021-2025 dönemini kapsayan "Şiddete Sıfır Tolerans İlkesi ile Kadına Yönelik Her Türlü Şiddeti Önlemek" temasıyla hazırlanan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı", Batman Belediyesi bünyesinde açılacak olan Kadın Konukevi ve ilimizde kadına yönelik şiddeti önleme konusunda yürütülen çalışmalar görüşüldü. Valimizin açılış konuşmasıyla başlayan toplantı; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzmanları tarafından, İlimizde kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin yürütülen çalışmalar ve kadına yönelik şiddetle mücadele 4. Ulusal Eylem planı hakkında kurula bilgilendirme sunumuyla devam etti.

Batman Belediyesi Kadın Konukevi'nin açılması konusunda gerekli hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Valimiz, 2022 yılı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği olarak "Kadın Konukevi'ni açmayı hedeflediklerini ifade etti. Kadına yönelik şiddetle mücadele en önemli unsurun kadının ekonomik özgürlüğü olduğunun altını çizen Valimiz, "Ekonomik özgürlüğü olan kadın şiddete karşı dur diyebilir, tavır gösterebilir. Aksi takdirde birçok şiddetin üstü kapatılıyor ve sineye çekiliyor. Bunun önüne geçmek içinde Belediye olarak 'Kadın İş Geliştirme Merkezi' kurduk. Başarılı bir şekilde çalışmaları devam ediyor. İstiyoruz ki, kadınlarımız; sadece işçi olarak ekonomik özgürlüğünü elde etmiş olmasın, girişimci olarak ekonomik hayata dahil olsun. Kadınlarımız ne kadar ekonomik hayata dahil olurlarsa, şiddete maruz kalma durumları da kanaatimce azalacaktır. Bu konuda tüm paydaşların gayret göstermesi gerekiyor. Mesele, polisiye ve adli bir mesele değil, mesele zihniyet meselesidir. Bunu çözmemiz lazım. Bir toplumun medeniyet seviyesi de; kadınına verdiği önemle ölçülüyor" diye konuştu. Toplantı, görüş ve önerilerin sunulmasının ardından sona erdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri