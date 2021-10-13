Kadın ve Erkek Kuaför Salonu ile Lostra Salonu Hizmete Açılmıştır - Haberler
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Kadın ve Erkek Kuaför Salonu ile Lostra Salonu Hizmete Açılmıştır

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Kadın ve Erkek Kuaför Salonu ile Lostra Salonu Hizmete Açılmıştır

Üniversitemiz Güre Yerleşkesi Fen-Edebiyat Fakültesi -1. katta (öğrenci yemekhanesinin bulunduğu kat) açılan, kadın ve erkek koaför salonu ile lostra salonu öğrencilerimize hizmet vermeye başlamıştır.

Üniversitemiz Güre Yerleşkesi Fen- Edebiyat Fakültesi -1. katta (öğrenci yemekhanesinin bulunduğu kat) açılan, kadın ve erkek koaför salonu ile lostra salonu öğrencilerimize hizmet vermeye başlamıştır.

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Haber: Kadın ve Erkek Kuaför Salonu ile Lostra Salonu Hizmete Açılmıştır - Haberler
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