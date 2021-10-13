Kadın ve Erkek Kuaför Salonu ile Lostra Salonu Hizmete Açılmıştır
Üniversitemiz Güre Yerleşkesi Fen-Edebiyat Fakültesi -1. katta (öğrenci yemekhanesinin bulunduğu kat) açılan, kadın ve erkek koaför salonu ile lostra salonu öğrencilerimize hizmet vermeye başlamıştır.
Üniversitemiz Güre Yerleşkesi Fen- Edebiyat Fakültesi -1. katta (öğrenci yemekhanesinin bulunduğu kat) açılan, kadın ve erkek koaför salonu ile lostra salonu öğrencilerimize hizmet vermeye başlamıştır.
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