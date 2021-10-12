Kadın muhtar, engelliler için 'mavi kapak' kampanyası başlattı

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde görev yapan Yeni Mahalle Muhtarı Elvan Bektaş, başlattığı 'mavi kapak' kampanyası kapsamında engelli bireylere tekerlekli sandalye temin etmeyi hedefliyor.

Son seçimlerinde Yeni Mahalle Muhtarı olarak göreve gelen Bektaş, göreve geldikten bir süre sonra engelli bireyler için toplanan mavi kapak kampanyasına muhtarlık olarak destek vermek için kampanya başlattı. Kampanya kapsamında okullardan, esnaflarda, vatandaşlar ve çevreden de destek alan Bektaş, biriktirdiği mavi kapakların karşılığında alınacak olan tekerlekli sandalyeleri, engelli bireylere ulaştırmayı hedefliyor. Şuana kadar yaklaşık 22 çuval mavi kapak toplayan Bektaş, her geçen gün kampanyaya olan desteğin arttığını belirtti.

Yeni Mahalle Muhtarı Elvan Bektaş, kampanyayı muhtarlığı devam ettiği sürece yürütmeyi hedeflediklerini belirterek, "Mavi kapak kampanyasını öncelikle bir engelli vatandaşımıza tekerlekli sandalye almak istediğimizden dolayı Bahçelievler Mahalle Muhtarımız Nazım Felek ile birlikte başlattık. Kapaklarımız hem Bahçelievler hem de Yeni Mahalle muhtarlıklarına geliyor ve vatandaşlarımız bu konuda çok duyarlı. Özellikle pandemiden önce de lokantalarımız bize biriktirip veriyorlardı, şuanda yeniden biriktirmeye başladılar. Öğrencilerimiz de özellikle bu konuda çok duyarlı, bu kampanyayı duyanlar çuval halinde bile getirebiliyor. Şuana kadar yaklaşık 22 çuval biriktirdik, ilk tekerlekli sandalyeyi alabilmek için yaklaşık 50 çuval kapağın olması gerekiyor. Kampanyaya katılım giderek artıyor, Altınordu Belediyemiz de bu kampanyayı yürütüyor. Burada göreve devam ettiğimiz sürece de devam ettirmeyi düşünüyoruz. Çünkü mavi kapaklar çöpe atılacağına, engelli bireylerimizin mutluluğu olsun" dedi. - ORDU