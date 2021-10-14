Kadın girişimci devlet desteğiyle büyüttüğü serasında sebze üretiyor - Haberler
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Kadın girişimci devlet desteğiyle büyüttüğü serasında sebze üretiyor

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Kadın girişimci devlet desteğiyle büyüttüğü serasında sebze üretiyor

Karabük'te Genç Çiftçi Projesi kapsamında aldığı hibe desteğiyle serasını büyüterek sebze yetiştiren Filiz Gülmez, kendi işinin patronu oldu.

KARABÜK (AA) - Karabük'te Genç Çiftçi Projesi kapsamında aldığı hibe desteğiyle serasını büyüterek sebze yetiştiren Filiz Gülmez, kendi işinin patronu oldu.

16 yıl önce eşi ve 3 çocuğuyla şehir merkezinden Cemaller köyüne yerleşen 43 yaşındaki Filiz Gülmez, bahçesinde sebze yetiştirmeye başladı.

İşini geliştirmek için Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi'ne başvuran Gülmez, aldığı hibe desteğiyle serasını büyüttü.

Gülmez, 1 dönüm alanda yetiştirdiği salatalık, domates, biber, patlıcan, marul, tere, dere otu, pırasa ve ıspanağı pazarlarda satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

"Gençlere tarım yapmalarını tavsiye ederim"

Filiz Gülmez, AA muhabirine, 16 yıl önce bahçe satın aldıklarını, eşinin desteğiyle üretmeye başladığını, ürünlerini de pazarlarda sattığını anlattı.

Emeğinin karşılığını aldığını ifade eden Gülmez, "Şehirden köye gelmenin mutluluğu içerisindeyim. Evimizi yaptık. 16 senedir burada kazanıyorum. 2016'da devlet destekli 1 dönüm sera yaptık. Bu serayla birlikte verimim arttı. Ürün çeşitliliği fazlalaştı. Yazın salatalık, domates, biber, patlıcan, dolma biber, kışın ise marul, tere, dere otu, pırasa ve ıspanak yetiştiriyorum." dedi.

İlk başta köye gelmeye karşı çıktığını, eşinin ev yapma ısrarı üzerine buraya yerleştiklerini aktaran Gülmez, "Gençlere tarım yapmalarını tavsiye ederim. Burada rahat rahat çalışıyorum, ekiyorum ve üretiyorum. Hayatımdan memnunum." diye konuştu.

"Yetiştirmesi de yemesi de güzel oluyor"

Pazarda müşterilerin "Hal malı mı, kendin mi üretiyorsun?" diye sorduğunu söyleyen Gülmez, şöyle devam etti:

"Ben pazarda hal malını alıp sattıktan sonra o zaman bu sera işini yapmanın, köyde yaşamanın ne anlamı var? Organik ürünleri kendin üretirsen, onun yetiştirmesi de yemesi de güzel oluyor. İneği olan sütünü sağıyor, pazara götürüyor, yoğurdunu, sütünü satıp parasını alıyor. Akşam olunca da evine giderken ihtiyaçlarını alıyor. Ben de bahçem sayesinde ihtiyaçlarımı gideriyorum. Çocuklarımız büyüdü, okuyorlar, okul ihtiyaçları var. Çok şükür, kimseye muhtaç olmadan bu bahçede üretip, çalışıp ürünlerimi satıyorum."

"Üreticilerin her koşulda yanlarındayız"

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık da il genelinde üretimin duraksamadan devam etmesi için çalıştıklarını belirtti.

Bu kapsamda projeler geliştirdiklerini belirten Ayvalık, üreticilerin her koşulda yanlarında olduklarını anlattı.

Ayvalık, üretmek isteyen bütün üreticileri il ve ilçe müdürlüklerine beklediklerini ifade ederek, "İçlerinde kadın girişimcilerin olduğu çeşitli projelerle destek alan çiftçilerimiz var. Hibe destekli projelerin de katkısıyla üretimde devamlılık sağlanmakta. Üreticilerimizle birlikteyiz, üretimdeyiz. Tüm üreticilerimize kolaylıklar diliyorum." dedi.

Kadın girişimci devlet desteğiyle büyüttüğü serasında sebze üretiyor

Kadın girişimci devlet desteğiyle büyüttüğü serasında sebze üretiyor

Kadın girişimci devlet desteğiyle büyüttüğü serasında sebze üretiyor

Kadın girişimci devlet desteğiyle büyüttüğü serasında sebze üretiyor

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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