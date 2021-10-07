Kadın çiftçinin kayıp altınları sattığı pamuğun içinden çıktı

ADANA (AA) - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 14 Cumhuriyet altınını sattığı pamuğun içinde unutan kadın çiftçinin yüzü, polisin çalışmasıyla güldü.

Çiftçi N.E, 14 Cumhuriyet altınının kaybolduğunu, altınlarının sattığı pamukların içerisinde olabileceğini belirterek, İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

Çalışma başlatan polis, güvenlik kameraları ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarındaki incelemesinde pamukları satın alan tüccarların kamyonetle Gaziantep'e gittiklerini belirledi.

Polisin araması üzerine yeniden ilçeye dönen tüccarların kamyonete yüklediği pamuklarda yapılan incelemede altınlar bulundu.

Altınları sahibine teslim eden polis, pamuğu alan tüccara da teşekkür etti.