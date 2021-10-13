Kadim şehir Muşumuzun; tarihini, kültürünü ve gastronomisini TÜRSAB TV'de konuştuk.
Kadim şehir Muşumuzun; tarihini, kültürünü ve gastronomisini TÜRSAB TV'de konuştuk. Misafirperverliklerinden dolayı TÜRSAB Genel Sekreteri Melike Ertekin, TÜRSAB Kültür Turizmi İhtisas Başkan Yardımcıları Özgür Ildır Öksüz ve N. İlham Seyyale ve birliğin emektar çalışanlarına teşekkür ederim.
Kadim şehir Muşumuzun; tarihini, kültürünü ve gastronomisini TÜRSAB TV'de konuştuk. Misafirperverliklerinden dolayı TÜRSAB Genel Sekreteri Melike Ertekin, TÜRSAB Kültür Turizmi İhtisas Başkan Yardımcıları Özgür Ildır Öksüz ve N. İlham Seyyale ve birliğin emektar çalışanlarına teşekkür ederim
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