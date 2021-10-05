Kadim medeniyetlerin izini taşıyan tarihi kale gösterime hazırlanıyor - Haberler
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Kadim medeniyetlerin izini taşıyan tarihi kale gösterime hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Arslantaş - Haberler | Kültür Sanat

Kadim medeniyetlerin izini taşıyan tarihi kale gösterime hazırlanıyor Kazıların başladığı Eski Kahta Kalesi turizme kazandırılacak İki etap restorasyon çalışması yapılan Eski Kahta Kalesi'nde ki eski çarşıda kazı ve temizleme çalışmaları başladı Adıyaman'da en az 2 bin yıllık olan Eski...

ADIYAMAN (İHA) - Kadim medeniyetlerin izini taşıyan tarihi kale gösterime hazırlanıyor

Kazıların başladığı Eski Kahta Kalesi turizme kazandırılacak

İki etap restorasyon çalışması yapılan Eski Kahta Kalesi'nde ki eski çarşıda kazı ve temizleme çalışmaları başladı

ADIYAMAN - Adıyaman'da en az 2 bin yıllık olan Eski Kahta Kalesi'nde (Yeni Kale) kazı ve temizleme çalışmaları başladı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Kocahisar köyü sınırları içerisinde bulunan Eski Kahta Kalesinde kazı çalışmaları başladı. Hitit Döneminde yapılan Urartu, Kommagene, Roma döneminde kullanıldıktan sonra Memlükler tarafından yeniden inşa edilen ve Osmanlı dönemlerinde de kullanılan Eski Kahta Kalesi, turizme kazandırılacak. Daha önceki yıllarda 2 etap halinde restorasyonu yapılan kalenin, çarşı ve ilk savunma alınanda kazı ve temizleme çalışmaları başladı. Çarşıda yapılan temizleme çalışmalarının ardından burada canlandırma yapılacak. Kazı ve temizleme çalışmalarının ardından yapılacak olan restorasyon ve güvenlik önlemleri ile kale turist ağırlamaya başlayacak. Kale, turistlerin gelmesiyle yeni turizm cazibe merkezi olması bekleniyor.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, kazı ve temizleme çalışmalarının yaklaşık 20 gün süreceğini belirterek, "Buradaki kazı ve temizleme çalışmalarının ardından, çarşı kısmanda eskiden olduğu gibi çarşı canlandırması yapılacak. Gerekli güvenlik önlemi ve restorasyon sonrasında ise kaleyi turistlerin ziyaretine açacağız" dedi.

Kazı çalışmasında görevli Arkeolog Mehmet Turan ise, sarp kayalıklar üzerinde konumlu kalede aşırı rüzgar olduğu ve kazı çalışmalarının güçlükle yürütüldüğünü dile getirdi.

Kocahisar köyü sakinlerinden Aziz samsat ise, biran önce çalışmaların tamamlanarak, kaleye turistlerin gelmesini beklediklerini söyledi.

Kadim medeniyetlerin izini taşıyan tarihi kale gösterime hazırlanıyor

Kadim medeniyetlerin izini taşıyan tarihi kale gösterime hazırlanıyor

Kadim medeniyetlerin izini taşıyan tarihi kale gösterime hazırlanıyor

Kadim medeniyetlerin izini taşıyan tarihi kale gösterime hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Arslantaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kadim medeniyetlerin izini taşıyan tarihi kale gösterime hazırlanıyor - Haberler
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