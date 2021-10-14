Kadim Aşiretler Federasyon Van'da 'Kültür Çalıştayı' düzenleyecek - Haberler
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Kadim Aşiretler Federasyon Van'da "Kültür Çalıştayı" düzenleyecek

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel
Kadim Aşiretler Federasyon Van'da

Kadim Aşiretler Federasyon Genel Başkanı Rasim Aslan, Van'da kültür çalıştayı düzenleyeceklerini söyledi.

VAN (AA) - Kadim Aşiretler Federasyon Genel Başkanı Rasim Aslan, Van'da kültür çalıştayı düzenleyeceklerini söyledi.

Aslan, federasyon üst kurul üyeleri ile birlikte kentteki bir kafede basın mensupları ile bir araya geldi.

Burada açıklama yapan Aslan, salgın nedeniyle uzun zamandır bölgedeki aşiret reisleri, kanat önderleri ve aydınlarla bir araya gelemediklerini söyledi.

Federasyonlarının kuruluşunun 5. yılı münasebeti ile kültür çalıştayı düzenleyeceklerini belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Bu çalıştayda arkadaşlarımızla bir araya gelelim dedik. Cumartesi günü 15 Temmuz Şehitler Parkında Allah nasip ederse toplantımız olacak. Van için güzel bir çalışma. Yaklaşık 400-500 aşiret lideri, kanat önderi ile bir araya geleceğiz. Toplantımıza kanat önderleri, yazar ve aydınların haricinde milletvekillerimizi de davet ettik."

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Son Dakika Haberleri
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