KADIKÖY VE TAKSİM MEYDANI'NDA TAKSİ DENETİMİ

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY Rıhtım Caddesi ve Taksim Meydanı'nda taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştiren trafik polisleri, İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan 12 kuralın yer aldığı broşür dağıttı.

Trafik polislerince Kadıköy Rıhtım Caddesi ve Taksim Meydanı'nda taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Taksilerdeki maske, mesafe ve hijyen kontrolünün yapıldığı denetimlerde, sürücülerin evrakları incelendi. Denetimlerde sürücülere, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve içerisinde sürücülerin uyması gereken 12 kuralın yazılı olduğu broşür dağıtıldı.

"ONLARA EN AĞIR CEZAYI VERİN"

Denetimde 12 kural hakkında bilgi ve broşür verilen taksi sürücüsü Mehmet Akif Şişman, 'İstanbul'da taksicilik yapan arkadaşlarımın belki de yüzde 95'i İngilizce bilmiyor. Bak ben anlaştım götürüyorum karşıya. 40 bin taksi şoförü var. Bunun içerisinde belki de bin tanesi işini kötü yapıyor. Ama o bin tane kirletiyor camiayı. O yanlış yapanları yakalayın, onlara en ağır cezayı verin" ifadelerini kullandı.