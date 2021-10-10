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Kadıköy, Uluslararası Footvolley Turnuvası'na ev sahipliği yaptı

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Kadıköy, Uluslararası Footvolley Turnuvası'na ev sahipliği yaptı

Uluslararası Footvolley (Ayak voleybolu) Turnuvası'nın Türkiye etabı Kadıköy'de oynandı.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Uluslararası Footvolley (Ayak voleybolu) Turnuvası'nın Türkiye etabı Kadıköy'de oynandı. Kalamış Atatürk Parkı'ndaki plaj voleybolu sahalarında gerçekleşen turnuvada, Ukrayna birincilik ödülünün sahibi oldu.

Kadıköy Belediyesi, Uluslararası Worldwide Federasyonu ve Ayak Tenisi Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen turnuva 9 - 10 Ekim tarihlerinde Kalamış Atatürk Parkı'ndaki plaj voleybolu sahalarında gerçekleşti. Turnuva, Gürcistan ve Bakü'den sonra ilk kez Türkiye'de oynandı. 13 ülkeden 22 takımın yarıştığı turnuvada hem kadınlar, hem de erkekler klasmanlarında Ukrayna birinci oldu. Turnuvanın kadınlarda ikincisi Rusya, üçüncüsü Türkiye olurken; erkeklerde ise Ukrayna ikinci, İran üçüncülüğü aldı.

Turnuvada kazananlara ödülleri Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Footvolley Worldwide Federasyonu Başkanı Vusal Khalilov, Ayak Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Sunkur, Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oltulu ve Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Orhun Güngördü verdi. Kazananlara madalya ve kupanın yanı sıra birinciye 500 Euro, ikinciye 300 Euro ve üçüncüye 100 Euro para ödülü verildi. Turnuvaya Türkiye, Azerbaycan, Avusturya, Belarus, Ukrayna, İran, Moldova, Litvanya, Rusya, Kazakistan, İsrail ve Pakistan'dan toplam 57 sporcu katıldı. Renkli görüntülere sahne olan turnuvanın bir sonraki etabı Dubai'de gerçekleşecek.

(Sevgi Canpolat/İHA)

Kadıköy, Uluslararası Footvolley Turnuvası'na ev sahipliği yaptı

Kadıköy, Uluslararası Footvolley Turnuvası'na ev sahipliği yaptı

Kadıköy, Uluslararası Footvolley Turnuvası'na ev sahipliği yaptı

Kadıköy, Uluslararası Footvolley Turnuvası'na ev sahipliği yaptı

Kadıköy, Uluslararası Footvolley Turnuvası'na ev sahipliği yaptı

Kadıköy, Uluslararası Footvolley Turnuvası'na ev sahipliği yaptı

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