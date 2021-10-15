KADIKÖY'DEKİ TÖRE CİNAYETİNDE YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - Haber Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA

Kadıköy'de Murat Timuçin, 20 yıl önce annesiyle aşk yaşadığını iddia ettiği Kamuran Tün'ü (42) sokak ortasında bıçaklayarak öldürmüş, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınmıştı. Öldürülen Kamuran Tün'ün kardeşi iddiaları yalanlarken, cinayet sonrası yaşananlara dair cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Kadıköy'de 12 Ekim tarihinde gerçekleşen olayda İddiaya göre Murat Timuçin, Kamuran Tün ile annesinin 20 yıl önce aşk yaşadığını öğrendi. Bunun üzerine Murat Timuçin'i babası Hacı Timuçin ve üvey dayısı Selçuk B., Kamuran Tün'ü öldürmesi için azmettirdi. Murat Timuçin Kamuran Tün'ü bulmak için Duygu A.'dan yardım istedi. Kamuran Tün'e beraber iş yapmak istediği yönünde mesaj atan Duygu A. da Tün'ün Irak'tan İstanbul'a gelmesini sağladı. Duygu A. ile Kamuran Tün'ün Kadıköy'de buluşmasının ardından Tün'ü takip eden Murat Timuçin yolda yürüyen Kamuran Tün'ü defalarca bıçakladı. Tün, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken olaya ilişkin Murat Timuçin, Hacı Timuçin, Selçuk B. ve Duygu A. gözaltına alındı.

PLANLI VE CANAVAR HİSLERLE KARDEŞİMİ ÖLDÜRDÜLER

Yaşananların ardından Kamuran Tün'ün kardeşi Nurettin Tün iddiaları yalanlayarak, Dün değil öbür gün Kadıköy'ün ortasında kardeşim Kamuran Tün, 4 kişi tarafından pusu kurularak vahşice katledildi. Planlı ve canavar hislerle kardeşimi öldürdüler. Biz cenazemizle uğraşırken dün akşam sosyal medyada ve ulusal basında izlediğimiz haberler de namus cinayeti süsü verildi dedi.

ÇOCUKLARINI 20 SENE KİNLE BESLEYEREK BU DURUMA GETİRDİLER

Böyle bir şeyin olmadığını söyleyen Tün, 20 sene önce kardeşim zaten bekardı. Bahsi geçen kadın evli ve 1 çocuk sahibiydi. Öyle bir şey yok. Yanlış anlamadan zaten o zaman konu kapandı. Çocuklarını 20 sene kinle besleyerek bu duruma getirdiler. Bunun sebebi babası, amcaları ve ailesidir. Bu çocuğu hangi sözlerle büyüttüler. Nasıl bir nefretle büyüttüler. Kardeşimin 7 çocuğu var. Arkasında 7 tane yetim bıraktı. Bunların takipçisi olacağız. Bunlar cezasız kalmamalı. Bu töre cinayetleri artık bitsin. Biz kendimiz bile bıktık artık bu tür şeylerden. İnşallah bunlara yardım ve yataklık eden, bunların finansal desteği sağlayan, arkasında duran, böyle bir katliamı yapanların töre cinayeti adı altında gereken cezayı almalarını istiyoruz. Artık bitsin bu töreler, saçmalıklar diye konuştu.

Konuşmasına devam eden Tün, Benim kardeşim kesinlikle bunlardan kaçıp yurtdışında yaşamıyordu. Son pandemi döneminde işlerinin kötü gittiği zamanda Kuzey Irak'a geçmiştir ve 1 sene kalıp yine gelmiştir. Kardeşim son 3 senedir İstanbul'da şeklinde konuştu.

Öte yandan cinayet sonrası yeni görüntüler ortaya çıktı. Çekilen cep telefonu görüntülerinde Kamuran Tün'ün yerde yattığı ve olay yerinde toplanan bazı vatandaşların yaralıya müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.