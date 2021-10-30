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Kadıköy'de yanan cip kullanılamaz hale geldi

AA / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel

Kadıköy'de seyir halindeyken alev alan cip kullanılamaz hale geldi.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de seyir halindeyken alev alan cip kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolunda Ankara yönünde seyreden cipte, Uzunçayır otobüs durakları mevkisinde dumanlar yükseldi.

Sürücüsünün yol kenarına çekip indiği araç, alev alev yanmaya başladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangında zarar gören araç kullanılamaz hale geldi.

Kadıköy'de yanan cip kullanılamaz hale geldi

Kadıköy'de yanan cip kullanılamaz hale geldi

Kadıköy'de yanan cip kullanılamaz hale geldi

AA / Alptekin Soykan - Son Dakika Haberleri
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