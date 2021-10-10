Kadıköy'de ticari taksi takla attı: 1 yaralı - Haberler
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Kadıköy'de ticari taksi takla attı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kadıköy Caddebostan sahil yolu Maltepe istikametine seyir halinde olan ticari taksi önündeki aracın sıkıştırmasından dolayı yol kenarında bulunan mantarlara vurarak takla attı.

MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy Caddebostan sahil yolu Maltepe istikametine seyir halinde olan ticari taksi önündeki aracın sıkıştırmasından dolayı yol kenarında bulunan mantarlara vurarak takla attı. Taksi şoförü takla atan aracın içinden çevredeki vatandaşların müdahalesi ile çıkarıldı.

Kaza, 04.30 sıralarında Kadıköy Caddebostan sahil yolu Maltepe istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 TAL 80 plakalı ticari taksi içinde 2 yolcusu ile birlikte Maltepe istikametine ilerlerken arkasından hızla gelen başka bir aracın sıkıştırması sonucu önündeki araca çapmamak için sağ şeride geçmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarında bulunan mantarlara çarpan ticari taksi takla atarak bir apartmanın bahçesine uçtu. Takla atarak ters dönen aracın içinden ticari taksi şoförü çevredeki vatandaşların müdahalesi ile çıkarılarak olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza anında ticari takside bulunan 2 yolcu kazayı hafif şekilde atlattı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yolcular başka bir ticari taksi ile olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen ticari taksi, bulunduğu yerden çekici yardımıyla çıkarıldı.

Görgü tanığı İlkay Sevinç, " Buradan geçerken itfaiyeleri gördüm. Geldiğimde taksi ters dönmüştü. Kaza nasıl olduğunu görmedim. ya dubalara vurdu sekti ya da ilerideki ağaçlara vurdu o şekilde sekti. Yaralı var mı bilmiyorum. Ticari taksiden çıkan 2 bayan vardı onlarda başka bir taksiye binip gitti" dedi. - İSTANBUL

Kadıköy'de ticari taksi takla attı: 1 yaralı

Kadıköy'de ticari taksi takla attı: 1 yaralı

Kadıköy'de ticari taksi takla attı: 1 yaralı

Kadıköy'de ticari taksi takla attı: 1 yaralı

Kadıköy'de ticari taksi takla attı: 1 yaralı

Kadıköy'de ticari taksi takla attı: 1 yaralı

Kadıköy'de ticari taksi takla attı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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