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Kadıköy'de taksilere yönelik denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kadıköy'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik polis ekipleri taksilere yönelik denetim yaptı.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik polis ekipleri taksilere yönelik denetim yaptı.

Bağdat Caddesi'nde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik polis ekipleri taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Bir taksi sürücüsüne sigorta ve muayene eksikliğinden cezai işlem yapılırken başka bir sürücüye ise yine sigorta eksikliğinden cezai işlem gerçekleştirildi.

Bağdat Caddesi Şaşkınbakkal mevkiinde gerçekleştirilen denetimde evrak ve belgelerinde eksik olan sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetim yapan trafik polis ekipleri ticari taksi sürücülerinin ehliyet, ruhsat ve evraklarını kontrol etti. - İSTANBUL

Kadıköy'de taksilere yönelik denetim

Kadıköy'de taksilere yönelik denetim

Kadıköy'de taksilere yönelik denetim

Kadıköy'de taksilere yönelik denetim

Kadıköy'de taksilere yönelik denetim

Kadıköy'de taksilere yönelik denetim
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