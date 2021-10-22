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Kadıköy'de 2 kişinin stad çevresinde değnekçilik yaptığı anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kadıköy'de 2 kişinin stad çevresinde değnekçilik yaptığı anlar kamerada Kadıköy'de stad çevresinde aracını park eden sürücülerden park ücreti isteyen iki değnekçi, polis tarafından yakalandı.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy'de 2 kişinin stad çevresinde değnekçilik yaptığı anlar kamerada

İSTANBUL - Kadıköy'de stad çevresinde aracını park eden sürücülerden park ücreti isteyen iki değnekçi, polis tarafından yakalandı.

Kadıköy'de stad çevresinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, stad çevresinde park eden araçların yanına yaklaşarak park ücreti adı altında para isteyen değnekçilerin olduğu tespit edildi. S.Ç. ve F.Ç. isimli değnekçiler polis tarafından yakalandı.

Şahıslar hakkında karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek maddesine istinaden adli işlem yapıldı.

Kadıköy'de 2 kişinin stad çevresinde değnekçilik yaptığı anlar kamerada

Kadıköy'de 2 kişinin stad çevresinde değnekçilik yaptığı anlar kamerada

Kadıköy'de 2 kişinin stad çevresinde değnekçilik yaptığı anlar kamerada
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