Kadıköy'de metruk binanın çatısında yangın - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadıköy'de metruk binanın çatısında yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kadıköy'de metruk binanın çatısında yangın

İstanbul Kadıköy'de 4 katlı metruk bir binanın çatısında yangın çıktı.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Kadıköy'de 4 katlı metruk bir binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın, Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Altınçay Sokak'ta bulunan 4 katlı metruk bir binanın çatısında saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın mahallede kısa süreli paniğe neden olurken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında can ve mal kaybı yaşanmadı. - İSTANBUL

Kadıköy'de metruk binanın çatısında yangın

Kadıköy'de metruk binanın çatısında yangın

Kadıköy'de metruk binanın çatısında yangın

Kadıköy'de metruk binanın çatısında yangın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title