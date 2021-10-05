Kadıköy'de 'Laz bakkalın' arı kovanındaki balları mahalleliyle buluştu - Haberler
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Kadıköy'de 'Laz bakkalın' arı kovanındaki balları mahalleliyle buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kadıköy'de 'Laz bakkalın' arı kovanındaki balları mahalleliyle buluştu

Kadıköy'de, memleketi Rize'ye uzun süredir gidemeyen 'Laz bakkal' lakaplı Fatih Bostan 4 ay önce evinin bahçesindeki ağaca 2 adet arı kovanı yerleştirdi.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy'de, memleketi Rize'ye uzun süredir gidemeyen 'Laz bakkal' lakaplı Fatih Bostan 4 ay önce evinin bahçesindeki ağaca 2 adet arı kovanı yerleştirdi. Yaklaşık 4 ay sonra kovanlardan çıkan toplam 6 kilo balı ise mahalle sakinlerine ikram etti.

Kadıköy'ün 'Laz bakkalı' olarak bilinen bakkal işletmecisi Fatih Bostan, memleketi Rize'ye uzun süre gidemeyince evinin bahçesinde bulunan ağaca 2 adet arı kovanı yerleştirdi. Yaklaşık 4 ay boyunca kovanlarla ilgilenen Bostan, uzun emekler sonrası elde ettiği toplam 6 kilo balı mahalle sakinlerine ikram etti. Mahalle sakinleriyse sağlıklı ve doğal balın tadını çıkardı.

"Mahalleliye söz vermiştim"

Ürettiği balı mahalleliyle paylaşan Fatih Bostan, "Eğer arılarım bal yapmasaydı çok üzülecektim. Arılar bal yapınca öncesinde vermiş olduğum bal dağıtma sözümü de tutmuş oldu. Tüm mahalleye bal dağıttım. Çok güzel geri dönüşler aldım. Bu da beni çok mutlu etti. Bundan sonra da ne zaman bal çıkarsa bu balı mahalledeki vatandaşlarla paylaşacağım. Bu bal kovanı artık tüm mahallenin oldu. Herkes çok sevdi. Nasıl Kadıköy'ün boğası varsa bu da arısı oldu" diye konuştu.

"Şeker hastası olmama rağmen yiyebiliyorum"

İkram edilen balın tadına bakan vatandaşlardan Ekrem Keskin, "Şeker hastası olmama rağmen bir etkisi olmuyor. Çok lezzetli ve doğal. Sağ olsun herkese de dağıttı. Mahalle kültürünü yeniden yaşattı. Çocuklarımızda bu kovana oldukça fazla ilgi gösteriyor. Hem de bilgi ediniyor" dedi. - İSTANBUL

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Haber: Kadıköy'de 'Laz bakkalın' arı kovanındaki balları mahalleliyle buluştu - Haberler
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