KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy'de 'korsan öğrenci servisine' 6 bin 700 TL ceza

İSTANBUL Kadıköy'de okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimler esnasında 'korsan taşımacılık' yaptığı belirlenen bir araç sürücüsüne 6 bin 700 lira idari para cezası uygulanırken trafikten 60 gün boyunca men edildi.

İstanbul'un birçok noktasında öğrenci servislerine yönelik denetimler çok sayıda polis ekibinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kadıköy Bostancı Kemal Akgüder Caddesi üzerinden okullara öğrenci taşıyan servisler tek tek durduruldu. Denetimler kapsamında servis şoförlerinin evrakları, araç içerisindeki öğrenci sayısı, hosteslik belgesi ve yeni tip korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Denetimler esnasında 34 GD 154 plakalı aracıyla durdurulan Murat T. isimli öğrenci taşıyan servis sürücüsünün ise 'korsan taşımacılık' yaptığı belirlendi. Araç sürücüsü mesleki yeterlilik belgesi, MEB onaylı sertifika, okul taşıt ibaresi gibi gerekli şartları taşımadığı gerekçesiyle 60 gün trafikten men edilirken 6 bin 700 lira da idari para cezası uygulandı.

"Denetimlerden memnunuz"

Denetimlere ilişkin konuşan servis şoförlerinden Turgay Şahan, "Biz denetimlerden memnunuz. Denetimler yapılmaya devam etsin. Kurallara uymaya çalışıyoruz. Memur arkadaşlarda işini yapıyorlar. Denetimlerde her şeye bakıyorlar araç içi kurallardan gerekli belgelere kadar" diye konuştu.