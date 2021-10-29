Kadıköy'de klasik otomobillerle "Yaşasın Cumhuriyet" konvoyu - Haberler
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Kadıköy'de klasik otomobillerle "Yaşasın Cumhuriyet" konvoyu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kadıköy'de klasik otomobillerle

KADIKÖY'de 98 klasik otomobil sürücüsü Cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yılı nedeniyle konvoy oluşturdu.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY'de 98 klasik otomobil sürücüsü Cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yılı nedeniyle konvoy oluşturdu.

Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) üyeleri, 60. Yıl Göztepe Parkı'nda bir araya geldi. Cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yılı dolayısıyla 98 klasik otomobilden oluşan 'Yaşasın Cumhuriyet' konvoyu yola çıktı. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen klasik otomobillerle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Konvoy, Bağdat Caddesi'nden Kadıköy istikametine ilerledi. Çevredekiler de ellerindeki bayrakları sallayarak kutlamalara katıldı. Klasik otomobilcilerin konvoyu Kızıltoprak'ta sona erdi.

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Hakan Arvay "Cumhuriyetimizin 98. yılı anısına İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği olarak 98 klasik araçla bir konvoy oluşturduk. Cumhuriyet coşkusunu burada yaşıyoruz. Tüm Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramının kutluyoruz" diye konuştu. Konvoya katılan Tanju Demirer, "Çok duyguluyum. Emekli öğretmenim. Her yıl 29 Ekim'de okulumdaki törene giderken büyük bir coşkuyla, büyük bir heyecanla gidiyordum. Bugün de torunumla oğlumla katıldım. Torunumla ilk Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Onun için çok duyguluyum" diye konuştu.


Kadıköy'de klasik otomobillerle Yaşasın Cumhuriyet konvoyu

Kadıköy'de klasik otomobillerle Yaşasın Cumhuriyet konvoyu

Kadıköy'de klasik otomobillerle Yaşasın Cumhuriyet konvoyu

Kadıköy'de klasik otomobillerle Yaşasın Cumhuriyet konvoyu

Kadıköy'de klasik otomobillerle Yaşasın Cumhuriyet konvoyu

Kadıköy'de klasik otomobillerle Yaşasın Cumhuriyet konvoyu

Kadıköy'de klasik otomobillerle Yaşasın Cumhuriyet konvoyu

Kadıköy'de klasik otomobillerle Yaşasın Cumhuriyet konvoyu

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