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Kadıköy'de genel asayiş uygulaması yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 105 personel ile birlikte eğlence mekanları ve genel asayiş uygulamasına yönelik denetim yaptı.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 105 personel ile birlikte eğlence mekanları ve genel asayiş uygulamasına yönelik denetim yaptı. Yapılan eş zamanlı denetimlerde eğlence mekanların evrakları tek tek kontrol edilirken, müşterilerin üst araması ve Genel Bilgi Taramasına (GBT) bakıldı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde 105 personel ile birlikte eğlence mekanlarına yönelik eş zamanlı olarak denetim yaptı. Akşam 21.00'de başlayan denetimler gece 01.00'de sona erdi. Denetimlerde, eğlence mekanlarında bulunması gereken evraklar ve Eğlence mekanlarının uyması gereken kurallar tek tek kontrol edildi. vatandaşlara yönelik de GBT yapıldı.

Eğlence mekanları tek tek kontrol edildi. Denetimler sırasında, girilen eğlence mekanlarında aramalar yapılırken, içeride bulunan müşterilerin üzerleri aranıp kimlikleri toplanarak Genel Bilgi Toplama(GBT) sorgulaması yapıldı.

Belirlenen uygulama noktalarında araçlar ve vatandaşlar arandı Polis ekipleri, kurdukları arama noktalarında da durdurdukları araçlarda aramalar yaptı. Araçta bulunan vatandaşların üzerleri aranırken kimlik kontrolleri yapıldı.

Öte yandan yapılan asayiş uygulamasında toplamda 42 eğlence mekanı denetlenirken 448 GBT ve 38 araç sorgusu yapıldı. Yapılan denetimler sonucunda kurallara uymayan işletme sahiplerine idari yaptırım uygulandı.

Kadıköy'de genel asayiş uygulaması yapıldı

Kadıköy'de genel asayiş uygulaması yapıldı

Kadıköy'de genel asayiş uygulaması yapıldı

Kadıköy'de genel asayiş uygulaması yapıldı
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