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Kadıköy'de elektrikli scooter denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kadıköy'de elektrikli scooter denetimi Kadıköy'de polis ekipleri elektrikli scooterlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy'de elektrikli scooter denetimi

İSTANBUL - Kadıköy'de polis ekipleri elektrikli scooterlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim kapsamında durdurulan scooterlarda sürücülerinin kaskları ve yaşları kontrol edildi. Yaya yolunu kullanan scooter sürücülerine 144 ile 344 TL arasında idari para ceza uygulandı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik ekipler elektrikli scooter denetimi gerçekleştirdi. Bağdat Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan scooter sürücülerinin kasklarına bakılarak, yaşları sorgulandı. Cadde üzerinde yaya yolunu kullanan scooter sürücülerine polis ekipleri cezai işlem uyguladı. Kaldırımı kullanan 3 scooter sürücüsüne toplamda 144 ile 344 TL arasında değişen para cezalar uygulandı.

Elektrikli bir scooter'ın torununa çarptığını belirten bir vatandaş uygulamanın çok iyi olduğunu ve devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Kadıköy'de elektrikli scooter denetimi

Kadıköy'de elektrikli scooter denetimi

Kadıköy'de elektrikli scooter denetimi

Kadıköy'de elektrikli scooter denetimi
İhlas Haber Ajansı / Emre Sertdemir - Son Dakika Haberleri
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