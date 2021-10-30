KADIKÖY'DE CİP ALEV ALEV YANDI
Kadıköy D-100 Karayolu'nda lüks bir cip alev alev yandı.
KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - Kadıköy D-100 Karayolu'nda lüks bir cip alev alev yandı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, cip kullanılamaz hale geldi.
Kadıköy, D-100 Karayolu Uzunçayır mevkiinde saat 09.00 sıralarında yolda giden cipten dumanlar yükseldi. Sürücüsü inerken, cip alev aldı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Cip, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yaşanan cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.