Kadıköy'de boş binanın çatısındaki yangın söndürüldü - Haberler
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Kadıköy'de boş binanın çatısındaki yangın söndürüldü

AA / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel
Kadıköy'de boş binanın çatısındaki yangın söndürüldü

Kadıköy'ün Fikirtepe semtinde kentsel dönüşüm için boşaltılan binanın çatısında çıkan yangını, itfaiye ekipleri söndürdü.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kadıköy'ün Fikirtepe semtinde kentsel dönüşüm için boşaltılan binanın çatısında çıkan yangını, itfaiye ekipleri söndürdü.

Merdivenköy Mahallesi Yumurtacı Abdi Bey Caddesi Altınçay Sokak'ta kentsel dönüşüm için boşaltılan 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü.

AA / Alptekin Soykan - Son Dakika Haberleri
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