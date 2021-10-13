Kadıköy'de bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bir kişi, sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Caferağa Mahallesi Albay Faik Sözener Caddesi ile Söğütlüçeşme Caddesi kesişiminde Kamuran Tün (42), bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda 7 bıçak darbesiyle yaralanan Tün, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, zanlı Murat T'yi, olay yeri yakınında suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Murat T'nin cinayeti, 20 yıl öncesine dayanan bir husumet nedeniyle işlediği öne sürüldü.

Cinayetle ilgili olarak Hacı T, Selçuk B. ve Duygu H.A'nın da gözaltına alındığı, Salih T'nin ise arandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. ???????