KADİKÖY'DE AVM'NİN TADİLAT YAPILAN BÖLÜMÜNDE YANGIN - Haberler
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KADİKÖY'DE AVM'NİN TADİLAT YAPILAN BÖLÜMÜNDE YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber kamera Murat KORKMAZ İSTANBUL DHAKadiköy'deki bir AVM'nin tadilat halindeki bölümünde yangın çıktı.

Haber kamera Murat KORKMAZ İSTANBUL DHA

Kadiköy'deki bir AVM'nin tadilat halindeki bölümünde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 15.40 sıralarında Kozyatağı'ndaki bir AVM'nin tadilat yapılan bölümünde çıktı. İnşaat malzemelerinin bilinmeyen nedenle alev alması sonucu çıkan yangında yoğun duman yükseldi. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, drone ile havadan görüntülendi.

KADİKÖY'DE AVM'NİN TADİLAT YAPILAN BÖLÜMÜNDE YANGIN

KADİKÖY'DE AVM'NİN TADİLAT YAPILAN BÖLÜMÜNDE YANGIN

KADİKÖY'DE AVM'NİN TADİLAT YAPILAN BÖLÜMÜNDE YANGIN

KADİKÖY'DE AVM'NİN TADİLAT YAPILAN BÖLÜMÜNDE YANGIN

KADİKÖY'DE AVM'NİN TADİLAT YAPILAN BÖLÜMÜNDE YANGIN

KADİKÖY'DE AVM'NİN TADİLAT YAPILAN BÖLÜMÜNDE YANGIN

KADİKÖY'DE AVM'NİN TADİLAT YAPILAN BÖLÜMÜNDE YANGIN
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