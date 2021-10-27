KADİKÖY'DE AVM'NİN TADİLAT YAPILAN BÖLÜMÜNDE YANGIN

Haber kamera Murat KORKMAZ İSTANBUL DHA

Kadiköy'deki bir AVM'nin tadilat halindeki bölümünde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 15.40 sıralarında Kozyatağı'ndaki bir AVM'nin tadilat yapılan bölümünde çıktı. İnşaat malzemelerinin bilinmeyen nedenle alev alması sonucu çıkan yangında yoğun duman yükseldi. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, drone ile havadan görüntülendi.