Kadıköy'de AVM'de çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Kadıköy'de AVM'de çıkan yangın söndürüldü

AA / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel

Kadıköy'de bir AVM'de çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bir AVM'de çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kozyatağı'ndaki AVM'de yer alan bir mağazada tadilat sırasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kadıköy'de AVM'de çıkan yangın söndürüldü

Kadıköy'de AVM'de çıkan yangın söndürüldü

Kadıköy'de AVM'de çıkan yangın söndürüldü

Kadıköy'de AVM'de çıkan yangın söndürüldü
AA / Alptekin Soykan - Son Dakika Haberleri
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