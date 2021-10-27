Kadıköy'de AVM'de çıkan yangın söndürüldü

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bir AVM'de çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kozyatağı'ndaki AVM'de yer alan bir mağazada tadilat sırasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.