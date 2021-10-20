Kadıköy'de 3 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (AA) - Kadıköy'de 3 katlı metruk binada çıkan yangın, yan tarafındaki iki katlı binaya sirayet etmeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi Yavuz Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında yapılan çalışmalarda 3 katlı metruk binada yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada kimsenin yaşamadığı öğrenilirken, yanan evin bitişiğindeki binanın sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.