Kadıköy'de 20 yıl sonra gelen töre cinayeti sonrası yaşananlar kamerada

Olay, dün Kadıköy'de meydana geldi. İddiaya göre, anne ve babası ayrı olan ve Şırnak'ta dedesiyle birlikte yaşayan Murat T. (21), bu yıl dedesinin hayatını kaybetmesinin ardından babası Hacı T.'den, annesiyle yaşadıkları ayrılığın nedenini öğrendi. Murat T.'ye 20 yıl önce babası askerdeyken, annesinin Kamuran Tün (42) ile yasak aşk yaşadığının ve annesinin daha sonra farklı biriyle evlendiği söylendi. Daha sonra baba Hacı T. ve amca Salih T. ise Murat T.'ye, Kamuran Tün'ü öldürmesi gerektiğini söyledi. Murat T., 20 yıl önce ailenin korkusundan Irak'a kaçan Kamuran Tün'ü öldürmek için babası ve amcasıyla birlikte plan yaptı.

CİNAYET SONRASI KAMERADA

Cinayetin hemen sonrasında yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bıçaklamanın ardından yaşanan hareketlilik ve çevredekilerin kaçışmaları yer alıyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri