KADIKÖY D-100 KARAYOLU'NDA PES DEDİRTEN GÖRÜNTÜ - Haberler
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KADIKÖY D-100 KARAYOLU'NDA PES DEDİRTEN GÖRÜNTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ramazan EĞRİ İSTANBUL DHAKadıköy D-100 karayolunda elektrikli scootera aynı anda binen 3 kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - Ramazan EĞRİ İSTANBUL DHA

Kadıköy D-100 karayolunda elektrikli scootera aynı anda binen 3 kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy D-100 Karayolu'nda akşam saatlerinde elektrikli scootera binen 3 kişinin trafikteki tehlikeli yolculuğu diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Akşam yoğunluğu yaşanan D-100 Karayolu'nda ilerleyen araçların arasında uzun süre yolculuk yapan kişilerin düşmemek için birbirlerine sıkı sıkı tutunduğu ve yolculardan birinin elinde poşet taşıdığı görüldü. Elektrikli scooter ile yolculuk yapan kişiler daha sonra Göztepe Köprüsü'nden Ataşehir'e yönelerek gözden kayboldu.

KADIKÖY D-100 KARAYOLU'NDA PES DEDİRTEN GÖRÜNTÜ

KADIKÖY D-100 KARAYOLU'NDA PES DEDİRTEN GÖRÜNTÜ

KADIKÖY D-100 KARAYOLU'NDA PES DEDİRTEN GÖRÜNTÜ

KADIKÖY D-100 KARAYOLU'NDA PES DEDİRTEN GÖRÜNTÜ
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Haber: KADIKÖY D-100 KARAYOLU'NDA PES DEDİRTEN GÖRÜNTÜ - Haberler
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